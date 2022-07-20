مال وأعمال

السيسي ونظيره الصربي يشهدان توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر السيسي ونظيره الصربي يشهدان توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأربعاء 20 يوليو 2022 07:08 مساءً - أ ش أ – شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الصربي ألكسندر فوتشيتش، اليوم الأربعاء، توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين مصر وصربيا، على هامش زيارته إلى العاصمة الصربية بلجراد.

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صرح بذلك السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

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وشملت مذكرات التفاهم وبرامج التعاون بين البلدين مجالات الزراعة، والبيئة، والاستثمار، والثقافة والفنون، والإعلام، والتعليم، والتعليم العالي، والتقييس ودعم المعلومات، وتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والتعاون بين المتحف القومي للحضارة المصرية ومتحف الفنون الأفريقية بصربيا، والإعفاء المتبادل من الحصول على التأشيرات لحملة جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والمهمة.

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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