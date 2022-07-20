قانون لتنظيم التصوير السينمائي والإنتاج التليفزيوني في…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 20 يوليو 2022 07:08 مساءً - دوت الخليج – قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وجه بالبدء فورًا في إعداد قانون ينظم التصوير السينمائي والإنتاج التليفزيوني في مصر، لافتا إلى موافقة مجلس الوزراء، اليوم، على مشروع قرار التصوير الشخصي والتذكاري والهواة، للمصريين والأجانب المقيمين والسائحين، والذي ينظم لأول مرة قواعد التصوير في الشوارع، الذي لم يكن هناك ما يمنعه.

وأوضح العناني، في مؤتمر صحفي اليوم، أن القرار جاء نتيجة جهد لجنة تشكلت بقرار من رئيس مجلس الوزراء المصري، برئاسة وزارة السياحة والآثار، وعضوية جميع الجهات المعنية في الدولة، من جهات أمنية، وسيادية، ورقابية، ووزارة الثقافة، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ومدينة الإنتاج الإعلامي، والاتحاد المصري للغرف السياحية، والمجلس الأعلى للآثار.

وقال الوزير إن اللجنة توافقت على عدة قواعد تستند على أن يكون المبدأ في التصوير هو الإتاحة، وتسهيل إجراءات التصوير، بقدر الإمكان للمصريين والأجانب المقيمين والسائحين، في ضوء أهمية التصوير في الترويج للمقاصد السياحية المصرية، من ميادين ومبان تاريخية وحضارية، ونعمل على تحفيز التوسع في التصوير وتشجيعه، مع ضرورة صدور تصريح مسبق، لدى استخدام معدات تصوير محترفة، أو إغلاق شارع بغرض التصوير، معتبرا أن هذه الخطوة ستساهم بقدر كبير في إبراز روعة وجمال بلادنا مصر.

وأضاف الوزير أنه فيما يتعلق بالتصوير التجاري المحترف، فسيكون لزاما التقدم لطلب تصريح مسبق، أما فيما يخص عمل المراسلين الأجانب ووكالات الأنباء العالمية، والتصوير السينمائي، والإنتاج التليفزيوني، فقد وجه رئيس الوزراء بالبدء فورا في إعداد قانون ينظم هذا الأمر، مع تنفيذ آلية النافذة الموحدة عند استخراج تصاريح لهذا النوع من التصوير، بما يضمن تيسير الإجراءات وتحفيز هذه الصناعة، بهدف الترويج، وضمان العملة الصعبة.

كما أضاف الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، أنه أحاط مجلس الوزراء اليوم، بأهم الموضوعات التي تم عرضها خلال اجتماع اللجنة الوزارية للسياحة الأول بتشكيلها الجديد، ومنها أعداد السائحين، والأسواق المصدرة للسياحة، وتأثيرات الأزمة الروسية الأوكرانية على حركة السياحة.

ولفت إلى أن الأعداد معقولة بشكل كبير، كما تم بحث مسألة خطوط الطيران منخفضة التكاليف الجديدة، التي تقوم وزارة الطيران المدني بتنفيذها، لتساعد على جذب سائحين من مقاصد خارجية وتشجيع السياحة الداخلية بشكل كبير.

وأعلن الوزير اختيار شركة دولية كبرى لتنفيذ حملة ترويج للمقاصد السياحية المصرية عالميا تستمر لمدة 3 سنوات، موضحا أنه يتم العمل على إطلاقها يوم 27 سبتمبر القادم باعتباره يوم السياحة العالمي، بالإضافة إلى كونه يتزامن ومرور 200 عام على نشأة علم المصريات، المرتبطة بفك رموز حجر رشيد.