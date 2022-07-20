الطلب على الطاقة في دبي يرتفع 6.3% خلال النصف الأول 

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 20 يوليو 2022 06:11 مساءً - هاجر عطية _ أعلن العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي ديوا ، سعيد محمد الطاير، ارتفاع الطلب على الطاقة في الإمارة خلال النصف الأول من عام 2022 بنسبة 6.3%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021.

وأشار العضو المنتدب لهيئة كهرباء ومياه دبي إلى أن الطلب على الطاقة خلال النصف الأول من العام الجاري بلغ 23.096 جيجاوات ساعة، مقارنة مع 21.729 جيجاوات ساعة خلال النصف الأول من عام 2021.

وقال الطاير:”انسجاماً مع رؤية وتوجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء المصري حاكم دبي، الهادفة إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في إمارة دبي، فإننا نواصل العمل على زيادة القدرة الإنتاجية لتلبية الطلب المتزايد على خدمات الكهرباء والمياه في دبي، وفق أعلى معايير التوافرية والاعتمادية والكفاءة والجودة، بفضل نظام الحوكمة عالمي المستوى الذي تطبقه الهيئة في جميع عملياتها”.

وتابع:”نحرص على رفع قدرة وكفاءة شبكات النقل والتوزيع، بما يواكب الطلب المتزايد على خدمات الكهرباء والمياه، والوفاء بالاحتياجات المستقبلية للمتعاملين والمطورين وقطاعات الأعمال، مع توفير هامش احتياطي مناسب”.

وأكد أن خطط الهيئة في النمو تتواءم مع خطة دبي الحضرية 2040، واستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية دبي للحياد الكربوني 2050، التي تهدف إلى توفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة في دبي من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050.

وأوضح الطاير، أن ارتفاع الطلب على الطاقة في دبي يؤكد التعافي الاقتصادي، وعودة مختلف الأنشطة الحيوية، إذ نجحت إمارة دبي، بشكل استباقي، في الاستفادة من تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، وتطبيق تدابير احترازية قوية لضمان استمرارية الأعمال. وأوضح أن هذه الرؤية أسهمت في أن تقدم دبي نموذجاً يحتذى على مستوى العالم في الجاهزية للتعامل مع مختلف التحديات، وتحويلها إلى فرص واعدة.

يشار إلى أن القدرة الإنتاجية لهيئة كهرباء ومياه دبي تصل إلى 14.117 ميجاوات من الكهرباء، و490 مليون غالون من المياه المحلاة يومياً. وتوفر الهيئة خدماتها لسكان الإمارة الذين يبلغ عددهم نحو ثلاثة ملايين و514 ألف نسمة، وأكثر من 4.7 ملايين شخص خلال النهار. ومن المتوقع أن ترتفع هذه الأرقام إلى 5.8 ملايين نسمة، و7.8 ملايين نسمة على التوالي بحلول عام 2040.