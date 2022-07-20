نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزيرة التجارة: 79.7 مليون دولار حجم التبادل التجاري مع صربيا… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 20 يوليو 2022 06:11 مساءً - التقت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، تاتيانا ماتيتش وزيرة التجارة والسياحة والاتصالات الصربية، حيث تناول اللقاء تبادل وجهات النظر بشأن سبل تعزيز التعاون المشترك لمواجهة التداعيات الاقتصادية العالمية الحالية الناجمة عن الأزمة الروسية الأوكرانية وجائحة فيروس كورونا.

جاء ذلك فى إطار زيارتها الحالية لدولة صربيا ضمن الوفد المرافق للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

كما تناول اللقاء سبل تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين في مجالات الصناعة والتجارة والسياحة خلال المرحلة المقبلة، حضر اللقاء الوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجاري وحاتم العشري مستشار الوزيرة للاستصال المؤسسي.

وقالت وزيرة التجارة أن هناك فرصاً كبيرة لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين لاسيما فى مجالات تنمية وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتدريب الصناعي وإنشاء المناطق اللوجيستية، بالاضافة إلى جذب المزيد من السائحين من دولة صربيا إلى مصر وتوفير برامج للسياحة العلاجية.

فرص للشراكة بين القطاع الخاص بمصر وصربيا في مجالات صناعة السيارات والزراعة والمستلزمات الطبية

ونوهت جامع إلى إمكانية التعاون بين القطاع الخاص في البلدين فى مجالات صناعة السيارات والزراعة والمستلزمات الطبية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات .

ولفتت إلى أن اللقاء أكد اهمية زيادة معدلات التجارة البينية وتسهيل حركة التبادل التجاري بين البلدين، فضلاً عن تفعيل دور مجلس الأعمال الصربي المشترك وبما يسهم في الاستفادة من كافة المقومات والفرص الاستثمارية والتجارية بالبلدين وترجمتها لمشروعات تعاون ملموسة تصب في مصلحة الاقتصادين المصري والصربي على حد سواء.

ونوهت وزيرة التجارة أن معدلات التبادل التجاري بين مصر وصربيا بلغت عام 2021 نحو 79.7 مليون دولار منها 42.4 مليون دولار صادرات مصرية و37.4 مليون دولار واردات، مشيرةً إلى أن أهم بنود التبادل التجاري بين البلدين تشمل الفوسفات والخضروات والفاكهة واللدائن والاسمدة والتبغ والآلات والأجهزة الكهربائية.

وأشارت جامع إلى إمكانية الاستفادة من السوق الصربي كمحور لنفاذ الصادرات المصرية لأسواق دول شرق وجنوب قارة أوروبا، لافتةً إلى أن هناك فرصة كبيرة لزيادة الصادرات المصرية لدولة صربيا خاصة فيما يتعلق بمنتجات البتروكيماويات والمستحضرات الطبية والملح والبولي إيثيلين ومواد البناء والسلع الهندسية.

وأوضحت وزيرة التجارة والصناعة، أن دولة صربيا تشارك في السوق المصري في مشروعات يبلغ رأسمالها 47 مليون دولار وذلك في قطاعات الصناعة والخدمات والانشاءات والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والزراعة.

هذا ووجهت جامع الدعوة لنظيرتها الصربية لزيارة مصر خلال انعقاد معرض تراثنا ، وتخصيص جناح لدولة صربيا بالمعرض.

ومن جانبها أكدت تاتيانا ماتيتش وزيرة التجارة والسياحة والاتصالات الصربية، حرص بلادها على تعزيز أطر التعاون الاقتصادي المشترك مع مصر باعتبارها احدى اهم الدول الرئيسية بمنطقة الشرق الأوسط ومحور تجاري هام لأسواق دول القارة الإفريقية.

وأشارت إلى اهمية البناء على العلاقات السياسية المتميزة التي تربط البلدين وكذا الاستفادة من المقومات والإمكانات الاقتصادية الكبيرة لمصر وصربيا وترجمتها لمشروعات تعاون ملموسة تصب في مصلحة شعبي البلدين.