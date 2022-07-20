المفوضية الأوروبية تقترح خفض استهلاك الغاز 15%

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 20 يوليو 2022 06:11 مساءً - العربية نت _ اقترحت المفوضية الأوروبية خفض استهلاك الغاز 15% في دول الاتحاد خلال الفترة من أغسطس إلى مارس.

وقالت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، إن إمدادات الغاز الروسي انخفضت بنسبة 30% هذا العام مقارنة بـ 2021.

وجددت المفوضية اتهام روسيا باستغلال الطاقة، وقالت إن موسكو تحاول ابتزازنا وتستخدم الطاقة كسلاح ضد أوروبا.

وأشارت إلى أن إقرار الهدف الجديد لخفض الاستهلاك في أوروبا سيكون باجتماع في 26 يوليو.

وبحسب المفوضية الأوروبية، فإن دول الاتحاد تستعد لشتاء دون الغاز الروسي، لافتة إلى أنها تعمل على البدائل.

ومن جانبه، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الثلاثاء، إن شركة الطاقة جازبروم ، التي يسيطر عليها الكرملين، مستعدة للوفاء بالتزاماتها بشأن الصادرات.

وأضاف بوتين في حديثه للصحافيين، بعد زيارته طهران، أن “جازبروم” ليست مسؤولة عن تقليص سعة نقل الغاز، بما في ذلك إغلاق أحد الطرق المارة عبر أوكرانيا إلى أوروبا بواسطة كييف، حسبما نقلت “”.

وكانت “جازبروم” أعلنت الاثنين، توقف الإمدادات في خط “نورد ستريم 1” لأسباب خارجة عن إرادتها.