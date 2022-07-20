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نعرض لكم الان تفاصيل خبر مصرف الإمارات المركزي: ارتفاع الناتج المحلي 8.2% خلال الربع… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 20 يوليو 2022 06:11 مساءً - العربية نت _ كشف مصرف الإمارات المركزي ، عن أداء قوي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي الكلي خلال الربع الأول من العام الجاري.
وقال المركزي في تقرير المراجعة ربع السنوية للربع الأول من 2022، أن التقديرات تشير إلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي الكلي خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 8.2% على أساس سنوي.
وأرجع الأداء القوي إلى الزيادة في إنتاج النفط، فضلا عن التحسن الملحوظ في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي، متوقعاً أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 5.4% و4.2% في 2022 و2023 على التوالي.
وذكر أن التقديرات تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الهيدروكربوني للدولة، زاد على أساس سنوي بنسبة 13% خلال الربع الأول من العام الجاري، اتساقاً مع اتفاقيات “أوبك+“.
وتوقع مصرف الإمارات المركزي ، أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي بنسبة 8% و5% في 2022 و2023 على التوالي، فيما توقع أن يزيد الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 4.3% و3.9% في عامي 2022 و2023 على التوالي.
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