انت الان تتابع خبر ارتفاع الدخل السياحي في الأردن بنسبة كبيرة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ارتفع الدخل السياحي في الاردن خلال شهر حزيران/ يونيو من عام 2022 مقارنة بالشهر المقابل من العام الماضي بمقدار 224.6 مليون دينار أو ما نسبته 174.6% ليبلغ 353.3 مليون دينار (498.3 مليون دولار)، وفق أحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي، الأربعاء.

وبحسب بيانات البنك، جاء ذلك نتيجة ارتفاع عدد السياح القادمين إلى المملكة خلال الشهر ذاته بنحو 270.2 ألف سائح مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي ليصل إلى 428.3 ألف سائح.

وحقق الدخل السياحي خلال النصف الأول من العام الحالي ارتفاعاً بقيمة 1,102.8 مليار دينار أو ما نسبته 242.7% ليصل إلى 1,557.2 مليون دينار (2,196.3 مليار دولار) مقارنة مع النصف الأول من عام 2021.

وجاء ذلك نتيجة لارتفاع عدد السياح القادمين إلى المملكة بنحو 1.4 مليون سائح ليصل الى 1.9 مليون سائح.

وفي الوقت ذاته، تشير البيانات إلى ارتفاع الإنفاق على السياحة خارج المملكة خلال شهر حزيران/ يونيو من عام 2022 بمقدار 40.1 مليون دينار او ما نسبته 61.8% عن مستواه خلال الشهر ذاته من العام الماضي 2021 ليصل إلى 105.0 مليون دينار (148.1 مليون دولار) نتيجة ارتفاع عدد السياح المغادرين إلى الخارج بنسبة 58.7%.

وبذلك، وصل الإنفاق على السياحة خارج المملكة 438.3 مليون دينار (618.2 مليون دولار) خلال النصف الأول من عام 2022، أي بارتفاع نسبته 121.7% عن الفترة المقابلة من عام 2021، وذلك نتيجة ارتفاع عدد السياح المغادرين إلى الخارج بنسبة 115.7%.