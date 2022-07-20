انت الان تتابع خبر توضيح مهم من الضمان للمتقاعدين والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أكدت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أن جدولة السلف لمتقاعدي الضمان موقوفة حالياً، رداً على استفسارات مواطنين.

وبينت المؤسسة، أنه لم يتم إلغاء جدولة السلف إلا أنها موقوفة حالياً لفترة مؤقته.

ويطالب عدد من المتقاعدين جدولة السلف وفقا لما هو متاح من المؤسسة بحيث يمكن عمل جدولة بين السلفة الجديدة والسلفة الفعّالة شريطة مضي ثلثي مدة التقسيط القديمة على الأقل ولمرة واحدة فقط.

وأكدت المؤسسة أنه يحق للمتقاعد أو الأرملة التقدم بطلب الحصول على سلفة جديدة في حال تسديده باقي رصيد السلفة القديمة مقدماً وبشكل نقدي وفي هذه الحالة يتم إعادة الفوائد المترتبة عليه حتى تاريخ قيامه بسداد السلفة كاملاً ويتم التعامل معه كالمتقدم بطلب الحصول على السلفة لأول مرة.