انت الان تتابع خبر الضمان الاجتماعي يدعو سائقي التاكسي الأصفر والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - دعت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، سائقي مركبات الأجرة (التاكسي الأصفر)، ليستفيدوا من الشمول بمظلة الضمان الاجتماعي وبرنامج "استدامة ++"، من خلال التسجيل بالمؤسسة.

ويشمل البرنامج قطاع النقل مع التركيز على سائقي التاكسي الأصفر، ويوفر البرنامج دعما للأجور على ثلاث دفعات ودعم اشتراكات الضمان بشكل متناقص على مدى 18 شهرا.

وقال الناطق باسم الضمان الاجتماعي، شامان المجالي، إن السائقين المسجلين في الضمان الاجتماعي، يُمكنهم الاستفادة من دعم أجور بواقع 100 دينار على 3 دفعات شهرية.

وأضاف المجالي، أن إصدار بطاقة المعلومات لسائقي التاكسي الأصفر المشمولين بمظلة الضمان لا يترتب عليها أية رسوم في حال إصدارها من خلال الخدمات الإلكترونية للمؤسسة.

ويهدف البرنامج إلى توسعة الشمول بالضمان والمساهمة بالانتقال إلى الاقتصاد الرسمي من خلال الوصول إلى شرائح جديدة من العمالة في القطاعات الاقتصادية المختلفة.