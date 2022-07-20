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نعرض لكم الان تفاصيل خبر بوتين: جازبروم مستعدة للوفاء بالتزاماتها الخاصة بتصدير الغاز من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 20 يوليو 2022 01:08 مساءً - – قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الثلاثاء إن شركة الطاقة العملاقة جازبروم التي يسيطر عليها الكرملين مستعدة للوفاء بالتزاماتها تجاه صادرات الغاز.
وفي حديثه إلى الصحفيين بعد زيارته لطهران، قال بوتين أيضا إن جازبروم ليست مسؤولة عن تقليص سعة نقل الغاز، بما في ذلك إغلاق أحد الطرق المارة عبر أوكرانيا إلى أوروبا بواسطة كييف.
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