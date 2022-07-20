النفط يسجل أعلى مستوياته في أسبوعين مع تراجع الدولار

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 20 يوليو 2022 01:08 مساءً - وكالات – ارتفعت أسعار النفط بنحو 1% عند تسوية تعاملات اليوم الثلاثاء مسجلة أعلى مستوى في أسبوعين وسط مخاوف متعلقة بنقص المعروض ومع ضعف الدولار.

وعند التسوية، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 1.08 دولار أو 1% إلى 107.35 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى إغلاق الرابع من يوليو.

كما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بحوالي 1.62 دولار أو 1.6% مسجلا 104.22 دولار، وهو أعلى مستوى إغلاق منذ جلسة الثامن من يوليو.

وتزامن مع ارتفاع أسعار النفط تراجع الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى في أسبوعين مقابل سلة من العملات الأخرى.

كما تلقت أسعار الخام دعما من المخاوف المتعلقة بالإمدادات بعد عقوبات غربية على إمدادات الخام والوقود الروسية.

وتتجه الأنظار إلى اجتماع المركزي الأوروبي الذي سُيعقد يوم الخميس وسط توقعات بتنفيذ أول عملية لزيادة الفائدة منذ 11 عاما.