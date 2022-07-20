مال وأعمال

النفط يسجل أعلى مستوياته في أسبوعين مع تراجع الدولار

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/6
  • 2/6
  • 3/6
  • 4/6
  • 5/6
  • 6/6

نعرض لكم الان تفاصيل خبر النفط يسجل أعلى مستوياته في أسبوعين مع تراجع الدولار من قسم مال واعمال

CairoBank

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 20 يوليو 2022 01:08 مساءً - وكالات – ارتفعت أسعار النفط بنحو 1% عند تسوية تعاملات اليوم الثلاثاء مسجلة أعلى مستوى في أسبوعين وسط مخاوف متعلقة بنقص المعروض ومع ضعف الدولار.

predco_adv_2021

وعند التسوية، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 1.08 دولار أو 1% إلى 107.35 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى إغلاق الرابع من يوليو.

Edita2021

كما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بحوالي 1.62 دولار أو 1.6% مسجلا 104.22 دولار، وهو أعلى مستوى إغلاق منذ جلسة الثامن من يوليو.

وتزامن مع ارتفاع أسعار النفط تراجع الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى في أسبوعين مقابل سلة من العملات الأخرى.

HapiSalonWhite

كما تلقت أسعار الخام دعما من المخاوف المتعلقة بالإمدادات بعد عقوبات غربية على إمدادات الخام والوقود الروسية.

وتتجه الأنظار إلى اجتماع المركزي الأوروبي الذي سُيعقد يوم الخميس وسط توقعات بتنفيذ أول عملية لزيادة الفائدة منذ 11 عاما.

 

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر النفط يسجل أعلى مستوياته في أسبوعين مع تراجع الدولار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

أحمد صلاح

أحمد صلاح

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا