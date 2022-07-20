انت الان تتابع خبر أسعار مواد البناء اليوم الأربعاء 20 يوليو 2022: نفس سعر امبارح والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شهدت أسعار مواد البناء اليوم الأربعاء الموافق العشرون من شهر يوليو 2022 حالة من الأنخفاض الجماعي في الأسواق خلال تعاملات اليوم، وفقا لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، حيث سجلت تراجعا مع بداية الشهر الجاري تراوح بين 500 و550 جنيها للطن

أسعار مواد البناء اليوم الأربعاء 20 يوليو 2022:

1- وصل سعر طن الحديد الاستثماري إلي 17500 جنيها.

2- وصل سعر طن حديد عز إلي 18.170 جنيها

3- وصل سعر طن حديد المصريين إلي 18.070 جنيهاً.

4- وصل سعر طن حديد العتال إلي 17.800 جنيهاً.

5- وصل سعر طن الأسمنت الرمادي إلي 1178 جنيها، بتراجع يقدر بحوالي 150 جنيه

6- وصل سعر طن الأسمنت المسلح إلي 1200 جنيها.

7- وصل سعر طن أسمنت النصر إلي 1200 جنيها.

8- وصل سعر طن أسمنت وادي النيل إلي 1170 جنيها