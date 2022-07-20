رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 20 يوليو 2022 11:05 صباحاً - دوت الخليج – تابع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وتعرف على تحديات تنفيذ بعض المشروعات والاحتياجات المطلوبة لاستكمال التنفيذ وفق المخطط.

واطلع مدبولي، خلال اجتماع اليوم، على سير العمل بمختلف مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة، التي تشمل 1477 قرية، بما في ذلك المشروعات التي تم الانتهاء منها، والجاري العمل بها في ضوء البرنامج الزمني المُستهدف، وذلك فيما يتعلق بتنفيذ شبكات الصرف الصحي، ومياه الشرب النقية، والوصلات المنزلية، وكذا شبكات الغاز الطبيعي، والكهرباء، ومشروعات الاتصالات، وأعمال تنفيذ الطرق، وكباري الري، وكذا إقامة المجمعات الحكومية، وغيرها من المشروعات.

وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع بحث أيضا عددا من التحديات المتعلقة ببعض المشروعات التي يتم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، والاحتياجات المطلوبة لاستكمال التنفيذ وفق المخطط.

كما استعرض النتائج المتعلقة بتنفيذ تكليفات رئيس الوزراء الصادرة خلال الاجتماعات، أو الجولات التفقدية التي استهدفت قرى حياة كريمة في عدة محافظات، للوقوف على آخر المستجدات على أرض الواقع.

حضر الاجتماع: اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندسة راندة المنشاوي، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء المصري، واللواء هشام السويفي، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

كما شارك: الدكتور شريف فاروق، رئيس الهيئة القومية للبريد المصري، ومسئولي وزارات الإسكان، والتنمية المحلية، والبترول، والاتصالات، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمكتب الاستشاري المختص بمتابعة المشروع.