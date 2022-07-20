انت الان تتابع خبر أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء : الفراخ نزلت أكثر من 4 جنيه والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء الموافق 20 يوليو 2022 تراجع في الأسواق المصرية, وذلك وفقا لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

من جانبه يقدم موقع “دوت الخليج” أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء والتي هي كما يلي :

1- سعر كيلو الدواجن البيضاء اليوم ، بلغ سعر الكيلو 34.5 جنيه، بتراجع 4.57 جنيه

2- سعر كيلو الدواجن البلدي ، بلغ سعر الكيلو 51.74 جنيه، بتراجع 36 قرشًا

3- سعر كيلو الدواجن البيضاء المجمدة، بلغ سعر الكيلو 49.21 جنيه، بزيادة 1.64 جنيه.

أما عن أسعار البيض اليوم الأربعاء فهي كما يلي :

1- كرتونة البيض الأبيض “30 بيضة”:30 بيضة”: 75.9 جنيه

2- كرتونة البيض الأحمر “30 بيضة”: 68.7 جنيه، بزيادة 82 قرشًا

3- كرتونة البيض البلدي “30 بيضة”: 73.39 جنيه، بتراجع 5 قروش