عاجل.. الحكومة تتأهب للإعلان عن حزمة حماية اجتماعية…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 20 يوليو 2022 12:11 صباحاً - دوت الخليج – تتأهب الحكومة للإعلان عن حزمة حماية اجتماعية استثنائية، وتعكف حاليا على وضع معايير تحديد تفاصيلها والفئات المستهدفة منها، وتكلفتها المالية.

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اجتماعا، اليوم؛ لاستعراض مقترحات إعداد حزمة الحماية الاستثنائية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد مدبولي، خلال الاجتماع، أهمية مراجعة وتدقيق بيانات الأسر المستحقة، والاعتماد على ما تمتلكه الدولة حاليا من قواعد بيانات، بما يسهم في سرعة الوصول للمستهدفين طبقا للمعايير الواضحة التي سيعلن عنها.

ووجه رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من التصور المتكامل للحزمة الاستثنائية تمهيدا لعرضها على رئيس الجمهورية.

وأكد ضرورة استمرار التنسيق والتعاون مع مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني، وتوحيد الجهود في هذا الشأن بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة من تطبيق الحزمة الاستثئانية، والوصول إلى الأسر المستهدفة.

وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع استعرض المعايير المقترحة لاختيار الأسر المستهدفة من تطبيق حزمة الحماية الاجتماعية الاستثنائية، وما يترتب على ذلك من متطلبات والتزامات مالية مطلوبة لإتاحة وتنفيذ هذه الحزمة، وكذا المقترحات الخاصة بتطبيق الحزمة، وفقا لما سيتم إقراره من معايير.

وأضاف سعد أن الاجتماع استعرض أيضا أهم سياسات وإجراءات الدعم والحماية الاجتماعية التي تتبناها الحكومة المصرية، تخفيفا من حدة آثار الأزمة العالمية الحالية، وكذا معدلات تطور الإنفاق العام لدعم وإتاحة المزيد من أوجه الحماية الاجتماعية للمواطنين فى مختلف القطاعات الحيوية.

حضر الاجتماع: الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ومي فريد، معاون وزير المالية للعدالة الاقتصادية، ومسئولي الجهات المعنية.