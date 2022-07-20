نعرض لكم الان تفاصيل خبر موديز تتوقع نمو اقتصاد السعودية بمعدل 3.9% من 2022 إلى 2026 من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 20 يوليو 2022 12:11 صباحاً - وكالات – أصدرت وكالة التصنيف الائتماني موديز تقريرها السنوي للسعودية، والذي توقع نمو اقتصاد المملكة بمعدل متوسط يبلغ حوالي 3.9% خلال الأعوام من 2022 حتى 2026. وأرجع التقرير التوقعات الإيجابية إلى استمرار الضبط المالي على الرغم من ارتفاع أسعار النفط وتباطؤ نمو زيادة إنتاج الخام، ومع استمرار مشاريع التنوع الاقتصادي. وكانت موديز منحت السعودية تصنيفا ائتمانيا عند “A1” الشهر الماضي مع نظرة مستقبلية مستقرة بدعم من مواصلة الحكومة ضبط الأوضاع المالية العامة وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موديز تتوقع نمو اقتصاد السعودية بمعدل 3.9% من 2022 إلى 2026 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.