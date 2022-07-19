مصر تلغي ممارسة دولية لشراء القمح بعد تلقيها أسعارا أعلى من…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 19 يوليو 2022 11:05 مساءً - – قالت الهيئة العامة للسلع التموينية، مشتري الحبوب الحكومي، إنها ألغت ممارسة دولية لشراء القمح للتسليم في 19 يوليو.

وأضافت الهيئة أن الممارسة أُلغيت لأن الأسعار التي تلقتها كانت أعلى من الأسعار المتوقعة.