صادرات النفط السعودية تتراجع إلى 7.05 مليون برميل في مايو

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 19 يوليو 2022 09:11 مساءً - العربية.نت_ كشفت بيانات رسمية، اليوم الثلاثاء، انخفاض صادرات الخام السعودية في مايو، لتصل إلى 7.050 مليون برميل يوميًا من 7.382 مليون برميل يوميا في أبريل ، بانخفاض 332 ألف برميل.

وتقدم أرقام التصدير الشهرية كلًا من السعودية وأعضاء آخرون في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إلى مبادرة البيانات المشتركة (جودي) التي تنشرها على موقعها الإلكتروني.

وأظهرت البيانات ارتفاع إنتاج الخام السعودي 97 ألف برميل يوميًا على أساس شهري إلى 10.538 مليون برميل يوميا في مايو، وفق .

كما زادت إنتاجية الخام في المصافي المحلية في السعودية 0.211 مليون برميل يوميًا إلى 2.749 مليون برميل يوميًا في مايو.

وارتفع إنتاج السعودية في أبريل ليصل إلى أعلى مستوى له منذ عامين إلى 10.441 مليون برميل يوميًا من 10.300 مليون برميل يوميا في الشهر السابق.