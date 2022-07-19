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نعرض لكم الان تفاصيل خبر جازبروم الروسية توقع مذكرة تفاهم مع إيران بقيمة 40 مليار… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 19 يوليو 2022 08:10 مساءً - سي ان بي سي _ وقعت شركة جازبروم الروسية والشركة الوطنية الإيرانية للنفط، مذكرة تفاهم بقيمة 40 مليار دولار، حسب ما نقلت وكالة شانا التابعة لوزارة النفط الإيرانية.
وستقوم جازبروم بموجب هذه الصفقة بالمشاركة في تطوير حقلي كيش وشمال فارس للغاز إلى جانب ستة حقول نفطية، كما ستساعد في إنهاء بناء مشاريع الغاز المسال وأنابيب تصديره.
وقع الرئيسان التنفيذيان للشركتين على المذكرة خلال مراسم عبر الإنترنت في يوم وصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى طهران لعقد قمة مع نظيريه الإيراني والتركي.
وتتوفر إيران على ثاني أكبر احتياطي للغاز في العالم بعد روسيا، لكن العقوبات الغربية حدت من وصول طهران لتكنولوجيا تطوير هذا المجال.
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