انت الان تتابع خبر. نشرة أسعار الخضار والفواكه في الأردن والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي، التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الثلاثاء، 3120 طنا؛ منها 2186 طنا خضار، و741 طنا فواكه و192 طنا من الورقيات.

وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، جاءت أسعار أبرز الأصناف كالآتي، الباذنجان الأسود العجمي ويتراوح سعره بين 5 و10 قرشا، البصل الناشف بين 15 و30 قرشا، والبطاطا بين 20 و40 قرشا، والبندورة بين 10و15 قرشا، والجزر بين 20 و50 قرشا، والخيار بين 20 و40 قرشا، والزهرة بين 40 و85 قرشا، والكوسا بين 25 و30 قرشا، والليمون بين 50 و80 قرشا، والبطيخ بين 15 و 25 قرشا.