انت الان تتابع خبر بعد الارتفاع.. آخر تطورات سعر الذهب والليرة الرشادي والانجليزي محلياً والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - استقرت أسعار الذهب في السوق المحلية، الثلاثاء، بعد ارتفاع طفيف طرأ على المعدن النفيس أمس الإثنين، وفق نقابة أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من الأردنيين بالسوق المحلية عند 35,30 دينارا لغايات شراء المواطنين من محلات الصاغة.

كما بلغ سعر بيع الغرام من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة عند 41,90 و 31,50 دينارا على التوالي.

واستقر سعر الأونصة عالميا ، حيث انعكس ذلك على استقرار سعر الليرة الرشادي عند 253، وبقيت سعر الليرة الانجليزي 287 دينارا.

ويوجد ما يقارب 850 تاجرا وصانع ذهب في عموم مناطق المملكة.