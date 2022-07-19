انت الان تتابع خبر وزارة الأشغال تكشف عن خطط مستقبلية لصيانة الطرق والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أكدت مدير إدارة الطرق في وزارة الأشغال العامة والإسكان المهندسة إيمان عبيدات، أن الوزارة لديها خطط منذ بداية العام في طرح العطاءات وضمن خططها المستقبلية لصيانة الطرق القائمة، قائلة إنه:" لم يكن هناك مخصصات مالية كافية لصيانة تلك الطرق خلال جائحة كورونا".

وأضافت عبيدات أن" وزارة الأشغال مستمرة في طرح العطاءات وإحالتها، لإعادة تأهيل الطرق وصيانتها من شمال المملكة إلى جنوبها وحتى نهاية العام وعلى مدار 3 سنوات".

وأوضحت أن طريق جرش - عجلون يقع ضمن اهتمامات الوزارة، لإعادة صيانته وتأهيله والإنارة.

وقالت عبيدات لنشرة أخبار السابعة على قناة رؤيا، إن:" الطرق الواقعة ضمن المحافظات تكون ضمن مخصصات اللامركزية، ومحدودة التمويل".

وتابعت" صيانات الطرق تتم بشكل سنوي، ومرتبطة بمخصصات مالية محددة، ويتم توزيعها وفقا لأولويات اللامركزية".

وأشارت إلى إن لدى وزارة الأشغال اهتمام في إعادة تأهيل جميع الطرق الرابطة بين المحافظات، موضحة أنه تم طرح عطاءات إعادة تأهيل وصيانة في بعض الطرق، ومنها طريد إربد - عمان بطول 20 كم، طريق إربد - الزرقاء، الزرقاء -المفرق.

وبينت أن طريق جرش -عجلون من ضمن الطرق المطروحة عطاءاتها لإعادة صيانتها وتأهيلها بطول 20 كم وتوسعة بعض المنعطفات.