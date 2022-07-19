مال وأعمال

أسعار الذهب تسجل ارتفاعا طفيفا وعيار 21 يصعد إلى 978 جنيها

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر أسعار الذهب تسجل ارتفاعا طفيفا وعيار 21 يصعد إلى 978 جنيها من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 19 يوليو 2022 07:09 مساءً - شاهندة إبراهيم – ارتفعت أسعار الذهب بواقع 4 جنيهات بالسوق المحلية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء.

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ويأتي ذلك بالتزامن مع صعود نسبي للأوقية بالبورصة العالمية، مدعومة بتراجع الدولار بنسبة 0.5%، مما يجعل المعان النفيس أقل تكلفة للمشترين بالعملات أخرى، إلا أن الأسعار شهدت تحركًا في نطاق ضيق، بفعل ترقب المستثمرون لاجتماعات بنوك مركزية رئيسية.

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وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» الرقمية لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن جرام الذهب عيار 21 سجل مستوى 978 جنيهًا، وكانت الأسعار قد شهدت تقلبات سعرية خلال تعاملات أمس، لينخفض عيار 21 لنحو 974 جنيهًا مع ختام التعاملات.

في حين استقرت الأوقية عند مستوى 1716 دولارًا، بعد أن تراجعت في تعاملات أمس لمستوى 1709 دولارات.

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وأضاف أن جرام الذهب عيار 24 سجل مستوى 1118 جنيهًا، وبلغ عيار 18 سعر 839 جنيهًا، وحقق عيار 14 قيمة 652 جنيهًا، وتداول الجنيه الذهب عند 7824 جنيهًا.

وأشار إلى أن الذهب أداة للتحوط لمواجهة التضخم ، لكن أسعار الفائدة المرتفعة ترفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر.

وأضاف أن ضعف التوقعات حيال قيام الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في اجتماع السياسة الأسبوع المقبل، إذ تشير التخمينات إلى أن نسبة الرفع لن تزيد عن 75 نقطة أساس، مما قدم دعما نسبيا للذهب.

وتترقب الأسواق أيضا قرارات اجتماعات كل من البنك المركزي المصري الأوروبي وبنك اليابان يوم الخميس المقبل، ومن المتوقع أن يعلن الأوروبي زيادة بمقدار 25 نقطة أساس.

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محمد الشيخ

محمد الشيخ

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