أسعار الذهب تسجل ارتفاعا طفيفا وعيار 21 يصعد إلى 978 جنيها

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر أسعار الذهب تسجل ارتفاعا طفيفا وعيار 21 يصعد إلى 978 جنيها من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 19 يوليو 2022 07:09 مساءً - شاهندة إبراهيم – ارتفعت أسعار الذهب بواقع 4 جنيهات بالسوق المحلية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء.
ويأتي ذلك بالتزامن مع صعود نسبي للأوقية بالبورصة العالمية، مدعومة بتراجع الدولار بنسبة 0.5%، مما يجعل المعان النفيس أقل تكلفة للمشترين بالعملات أخرى، إلا أن الأسعار شهدت تحركًا في نطاق ضيق، بفعل ترقب المستثمرون لاجتماعات بنوك مركزية رئيسية.
وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» الرقمية لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن جرام الذهب عيار 21 سجل مستوى 978 جنيهًا، وكانت الأسعار قد شهدت تقلبات سعرية خلال تعاملات أمس، لينخفض عيار 21 لنحو 974 جنيهًا مع ختام التعاملات.
في حين استقرت الأوقية عند مستوى 1716 دولارًا، بعد أن تراجعت في تعاملات أمس لمستوى 1709 دولارات.
وأضاف أن جرام الذهب عيار 24 سجل مستوى 1118 جنيهًا، وبلغ عيار 18 سعر 839 جنيهًا، وحقق عيار 14 قيمة 652 جنيهًا، وتداول الجنيه الذهب عند 7824 جنيهًا.
وأشار إلى أن الذهب أداة للتحوط لمواجهة التضخم ، لكن أسعار الفائدة المرتفعة ترفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر.
وأضاف أن ضعف التوقعات حيال قيام الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في اجتماع السياسة الأسبوع المقبل، إذ تشير التخمينات إلى أن نسبة الرفع لن تزيد عن 75 نقطة أساس، مما قدم دعما نسبيا للذهب.
وتترقب الأسواق أيضا قرارات اجتماعات كل من البنك المركزي المصري الأوروبي وبنك اليابان يوم الخميس المقبل، ومن المتوقع أن يعلن الأوروبي زيادة بمقدار 25 نقطة أساس.
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