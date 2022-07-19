نعرض لكم الان تفاصيل خبر عمر صبور: ضرورة فتح حوار متواصل مع هيئة المجتمعات العمرانية… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 19 يوليو 2022 03:11 مساءً - باره عريان_ أكد المهندس عمر صبور ، رئيس لجنة الاستشارات الهندسية بجمعية رجال الأعمال المصريين، طرح مبادرة لعقد لقاءات دورية مع كلًا من لجنة الإسكان بمجلس النواب، ونقابة المهندسين ولجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال المصريين، للتأكيد علي دعم المنتج الوطني والعمل على رفع كفاءة المنتج المصري، بهدف تقليل فاتورة الاستيراد وتشجيع الصناعة الوطنية وتأهيلها للمنافسة داخليًا وخارجيًا.

وأوضح صبور وضع مجموعة من الأهداف والمحاور التي تسعى اللجنة لتحقيقها خلال المرحلة المقبلة من بينها نقل المعرفة وتطوير المهنة باعتبارها شريك أساسي في النهضة العمرانية والانشائية التي تشهدها مصر في مختلف المشروعات.

وأشار إلى الاتفاق كأعضاء ومكاتب استشارية تحت مظلة جمعية رجال الأعمال المصريين علي ضرورة فتح حوار متواصل مع هيئة المجتمعات العمرانية، بشأن ملف التراخيص والتعاون مع خبراء الهيئة لإزالة أي عقبات أمام إصدار التراخيص ودعم ملف التحول الرقمي ورقمنة الإجراءات.

وشدد رئيس لجنة الاستشارات الهندسية بجمعية رجال الأعمال، على حتمية القطاع الخاص في رفع كفاءة الخريجين من كليات الهندسة وزيادة التعاون مع كافة الجامعات الحكومية والأهلية، اسوة بالتعاون بين جمعية رجال الأعمال المصريين وجامعة عين شمس وإتاحة الفرصة للطلاب والخريجين للتدريب العملي في المكاتب الاستشارية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للجنة الاستشارات الهندسية بجمعية رجال الأعمال المصريين، والذي شهد وضع تصور لاجتماعات اللجنة ووضع أجندة مستقبلية للقضايا ذات الأولوية للمكاتب والشركات الاستشارية لرفع كفاءة مهنة الاستشارات.

وتطرق اجتماع اللجنة الأول إلى أهمية تفعيل التصنيف المعتمد في نقابة المهندسين للمكاتب الهندسية عند طرح المناقصات، وضرورة التزام جهات الإسناد من القطاع الخاص وقطاع الأعمال العام بالتقييم والتصنيف المعتمد للمكاتب الاستشارية، أسوة بما يتم مع شركات المقاولات، وفقًا للتصنيف المعتمد من الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.

ومن جانبه، كشف الدكتور وليد السويده، نائب رئيس لجنة الاستشارات الهندسية بالجمعية، عن 7 مقترحات تمثل الإطار العام لخطة عمل اللجنة، لعرضها على المكاتب الاستشارية ومناقشتها.

وأوضح السويده أن المقترحات تتضمن العمل على رفع كفاءة المهنة وعمل اجتماعات مع المتخصصين في تصميمات المباني الخضراء صديقة البيئة أو تقليل الطاقة المستخدمة ورفع كفاءة المباني.

وأضاف أن الخطة تشمل عقد اجتماعات مع مكاتب التمثيل التجاري لبحث سبل تصدير الخدمات الاستشارية للدول الإفريقية والعربية.

ونوه إلى الحاجة لعمل اجتماعات مشتركة مع لجنة التطوير العقاري والمقاولات لبحث المشاكل المشتركة والعمل على وضع آليه لتجنبها سواء في التصميمات الهندسية أو في العقود المبرمة في ظل الأزمات التي تطرأ على القطاع.

وأشار السويده إلى دعوة نقابة المهندسين المصرية، لبحث سبل التعاون والوقوف على المشاكل التي تواجه المكاتب الاستشارية والتي من شأنها رفع كفاءة هذه المهنة ومن ثم تصديرها لكل دول العالم.

وتضمنت خطة عمل اللجنة، عقد اجتماعات مشتركة مع لجنة الصناعة والبحث العلمي لبحث سبل دعم المنتج المصري والاعتماد عليه في المشروعات، من خلال عمل مجموعة متخصصة من الاستشاريين لوضع جداول لعمل زيارات ميدانية للمصانع لوضع الاختبارات والشهادات المطلوبة من أجل اعتماد هذه المنتجات في المشروعات.

وتشمل الخطة عقد اجتماع مع لجنة البيئة، لبحث سبل المشاركة في مؤتمر المناخ وتجهيز ورقة خاصة بالنقاط والتوصيات الخاصة بالمهندسين الاستشاريين والتي قد تكون ايجابية في هذا المؤتمر.