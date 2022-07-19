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نعرض لكم الان تفاصيل خبر التضخم السنوي في منطقة اليورو يقفز إلى 8.6% خلال يونيو من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 19 يوليو 2022 02:05 مساءً - سي ان بي سي _ سجل التضخم السنوي في منطقة اليورو مستوى قياسي جديد بعد أن بلغ 8.6% في شهر يونيو، موافقاً التوقعات، ارتفاعاً من 8.1% سجلت في مايو الماضي.
وارتفع معدل التضخم على أساس شهري بنسبة 0.8% موافقاً التوقعات كذلك، وكان قد ارتفع بنفس النسبة أيضاً في مايو.
وسجل معدل التضخم الأساسي على أساس سنوي باستثناء الغذاء والطاقة في منطقة اليورو ارتفاعا بـ3.7%، مسجلاً انخفاضاً طفيفاً من معدل مايو حيث بلغ 3.8%.
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