مال وأعمال

التضخم السنوي في منطقة اليورو يقفز إلى 8.6% خلال يونيو

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر التضخم السنوي في منطقة اليورو يقفز إلى 8.6% خلال يونيو من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 19 يوليو 2022 02:05 مساءً - سي ان بي سي _ سجل التضخم السنوي في منطقة اليورو مستوى قياسي جديد بعد أن بلغ 8.6% في شهر يونيو، موافقاً التوقعات، ارتفاعاً من 8.1% سجلت في مايو الماضي.

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وارتفع معدل التضخم على أساس شهري بنسبة 0.8% موافقاً التوقعات كذلك، وكان قد ارتفع بنفس النسبة أيضاً في مايو.

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وسجل معدل التضخم الأساسي على أساس سنوي باستثناء الغذاء والطاقة في منطقة اليورو ارتفاعا بـ3.7%، مسجلاً انخفاضاً طفيفاً من معدل مايو حيث بلغ 3.8%.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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