التضخم السنوي في منطقة اليورو يقفز إلى 8.6% خلال يونيو

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 19 يوليو 2022 02:05 مساءً - سي ان بي سي _ سجل التضخم السنوي في منطقة اليورو مستوى قياسي جديد بعد أن بلغ 8.6% في شهر يونيو، موافقاً التوقعات، ارتفاعاً من 8.1% سجلت في مايو الماضي.

وارتفع معدل التضخم على أساس شهري بنسبة 0.8% موافقاً التوقعات كذلك، وكان قد ارتفع بنفس النسبة أيضاً في مايو.

وسجل معدل التضخم الأساسي على أساس سنوي باستثناء الغذاء والطاقة في منطقة اليورو ارتفاعا بـ3.7%، مسجلاً انخفاضاً طفيفاً من معدل مايو حيث بلغ 3.8%.