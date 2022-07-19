الرئيس السيسي: الواقع الحالي لا يحتمل قواعد الصندوق والبنك…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 19 يوليو 2022 01:08 مساءً - دوت الخليج _ قال الرئيس عبد الفتاح السيسي ، إن أزمة الطاقة عالمية وكاشفة ليس فقط على مستوى توافر الطاقة وإنما أيضًا على تكلفتها، مشيرًا إلى ضرورة التنسيق مع مختلف دول العالم حول معالجة هذه الأزمة.

مصر مستعدة للقيام بأي دور للتخفيف من أزمة الطاقة في أوروبا

أضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الألماني أولاف شولتز، على هامش زيارته إلى ألمانيا، أن مصر كانت منتبهة جدًّا حينما أنشأت منتدى شرق المتوسط في قبل هذه الأزمة، بهدف تعظيم مصادر الطاقة في شرق المتوسط والاستفادة من التسهيلات والإمكانيات الموجودة في مصر لتوصيل الغاز للمستهلكين.

أزمة تكلفة الطاقة والغذاء ضاغطة جدًّا على الاقتصاد المصري ولا يمكن نقل آثارها للمواطنين

أضاف أنه يجب التعاون للحد من آثار أزمة الطاقة، مؤكدًا أن العلاقة بين مصر وأوروبا أكبر من أي مقابل، ومصر تتحدث عن تعاون وتنسيق في مختلف المجالات، وأن أزمة الغذاء والطاقة ضاغطة جدًّا على الاقتصاد في مصر، خاصة في ظل حجم الدعم المقدم للمواطنين لمواجهة ارتفاع الأسعار والتضخم والحد من تأثيره على المصريين.

نستطيع تصدير غاز شرق المتوسط بالإمكانيات المصرية عبر محطات الإسالة

وقال: نطالب أصدقاءنا في أوروبا معاونة مصر والمساهمة معنا في إيصال رسالة لمؤسسات التمويل الدولية ومنها صندوق النقد والبنك الدوليان بأن الواقع في بلادنا لا يتحمل القواعد المعمول بها بهذه المؤسسات حتى تنتهي هذه الأزمة.

وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن الغاز المنتج في منطقة شرق المتوسط يمكن تصديره من مصر إلى أوروبا عبر محطات الإسالة الموجودة في مصر، مؤكدًا أن القاهرة مستعدة للقيام بأي دور للتخفيف من آثار أزمة الغاز في أوروبا.