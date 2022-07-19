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نعرض لكم الان تفاصيل خبر حملة ترويجية دولية للسياحة المصرية سبتمبر المقبل من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 19 يوليو 2022 01:08 مساءً - قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري ، خلال الاجتماع الأول للجنة الوزارية للسياحة، بعد إعادة تشكيلها، أن الحكومة مستعدة لتقديم مختلف التيسيرات اللازمة في أي وقت لزيادة حركة السياحة.
وأوضح رئيس الوزراء أن الدولة تتخذ العديد من الخطوات والإجراءات التي من شأنها دعم قطاع السياحة، وآخرها الاتفاق على تشغيل الطيران منخفض التكاليف، وحث في الوقت نفسه الغرف السياحية ببذل جهود أكبر لجذب أعداد جديدة من السائحين.
وطالب رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، القائمين على قطاع السياحة بوضع تصور واضح لزيادة ومضاعفة أعداد السائحين، بخطوات والتزامات واضحة لكل جهة تعمل على تنفيذها بتوقيتات زمنية مُحددة.
وقال وزير السياحة والآثار، الدكتور خالد العناني أنه من المقرر إطلاق حملة ترويجية دولية جديدة في سبتمبر المقبل، بالتزامن مع الاحتفال بيوم السياحة العالمي، وذكرى مرور 200 سنة على نشأة علم المصريات، مضيفًا أن هذه الحملة تستهدف العديد من الأسواق الرئيسية والثانوية، مع إمكانية تعديل الأسواق.
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