انت الان تتابع خبر أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء 19 يوليو 2022: البوري بـ94 جنيه والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شهدت أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء الموافق التاسع عشر من شهر يوليو من عام 2022 حالة من الانخفاض نسبي في سوق العبور، حيث لم تخلف عن أسعار أمس الأحد بشكل كبير.

أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء 19 يوليو 2022:

1- وصل سعر كيلو السمك البلطي إلي 33جنيهاً فقط.

2- وصل سعر كيلو السمك الفيليه إلي 160 جنيها.

3- وصل سعر كيلو السمك المكرونة السويسي إلي 76 جنيهاً.

4- وصل سعر كيلو السمك السبيط والكاليماري إلي 200 جنيهاً.

5- وصل سعر كيلو السمك الكابوريا إلي 70 جنيهاً.

6- وصل سعر كيلو السمك الجمبري إلي 150جنيهاً.

7- وصل سعر كيلو السمك البوري إلي 94 جنيها .

وتشير التوقعات أن تعاود أسعار الأسماك إلي الارتفاع مرة اخري في أول الأسبوع الحالي.