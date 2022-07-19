انت الان تتابع خبر أسعار الذهب اليوم الثلاثاء: الأصفر بقي بتراب الفلوس والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - انخفضت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في بداية التعاملات الصباحية، حيث سجل عيار 21 ووهو الاكبر بيعا 969 جنيها للجرام الواحد، لاسيما وأنه تسود السوق المحلي حالة من عدم الاستقرار في عملية الشراء، بسبب التذبذب الذي سعر الذهب عالميًا منذ بداية حرب روسيا على أوكرانيا منذ أكثر من 4 أشهر.

أسعار الذهب اليوم في مصر:

عيار 14 سجل 650 جنيهًا للجرام.

عيار 18 سجل 895 جنيهًا للجرام.

عيار 21 سجل 969 جينها للجرام