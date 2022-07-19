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نعرض لكم الان تفاصيل خبر .. مصر تخفض مستوى البروتين بالقمح الأمريكي في ممارسة… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 19 يوليو 2022 12:11 مساءً - – قال متعاملون إن هيئة السلع التموينية ، المشتري الحكومي للحبوب في مصر ، خفضت الحد الأدنى لمحتوى البروتين في القمح الأمريكي الشتوي الأحمر اللين والأبيض اللين اللذين يمكن عرضهما في ممارسة شراء دولية اليوم الثلاثاء إلى 10.5%.
وذكر المتعاملون أن المستوى السابق كان 11.5 بالمئة ومقبول نزولا حتى 11 بالمئة.
وأضافوا أن الخفض يعتبر خطوة للمساعدة في إتاحة المزيد من عروض القمح الأمريكي في الممارسة.
وتطلب ممارسة الهيئة العامة للسلع التموينية في وقت لاحق اليوم الثلاثاء قمحا فقط من الولايات المتحدة وكندا وأستراليا والأرجنتين والبرازيل. ويستبعد القمح من منطقتي التوريد التقليديتين إلى مصر ، وهما البحر الأسود والاتحاد الأوروبي.
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