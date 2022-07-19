الاتحاد الأوروبي يوقع صفقة مع أذربيجان لمضاعفة واردات الغاز…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 19 يوليو 2022 10:08 صباحاً - وكالات – وقعت المفوضية الأوروبية مذكرة تفاهم اليوم الاثنين مع أذربيجان لمضاعفة واردات الغاز الطبيعي.

وبموجب الاتفاق، فإن واردات الغاز من الدولة الواقعة في آسيا الوسطى إلى الاتحاد الأوروبي ستصل إلى ما لا يقل عن 20 مليار متر مكعب سنويا بحلول 2027.

وصرحت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية بأن أذربيجان هي شريك رئيسي في مساعي الاتحاد الأوروبي للتحول بعيداً عن الوقود الأحفوري الروسي.

وأكدت المفوضية الأوروبية على أن أذربيجان تزيد بالفعل تسليمات الغاز الطبيعي إلى الاتحاد الأوروبي من 8.1 مليار متر مكعب في 2021 إلى 12 مليار متر مكعب متوقعة في 2022.