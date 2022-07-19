نعرض لكم الان تفاصيل خبر النفط يقفز 5 دولارات بدعم من تراجع الدولار وشح في الإمدادات من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 19 يوليو 2022 10:08 صباحاً - – قفزت أسعار النفط أكثر من 5 دولارات يوم الاثنين مدعومة بضعف الدولار وتوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي لن يزيد أسعار الفائدة بنقطة مئوية كاملة في اجتماعه القادم لمحاربة التضخم.

وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي تسليم سبتمبر جلسة التداول مرتفعة 5.11 دولار، أو 5.1%، لتسجل عند التسوية 106.27 دولار للبرميل بعد أن ارتفعت 2.1% يوم الجمعة.

وصعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم أغسطس 5.01 دولار، أو 5.1%، لتغلق عند 102.60 دولار للبرميل بعد أن سجلت زيادة بلغت 1.9% في الجلسة السابقة.

وأشار مسؤولان بمجلس الاحتياطي الاتحادي يوم الجمعة إلى أن البنك المركزي المصري الأمريكي سيزيد أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس فقط في اجتماعه في 26 و27 يوليو.

وكانت تقارير سابقة بأن مجلس الاحتياطي يدرس زيادة قدرها 100 نقطة أساس قد دفعت الأسواق للهبوط أواخر الأسبوع الماضي.

وتراجع مؤشر الدولار من أعلى مستوى له في عدة أعوام يوم الاثنين، وهو ما يدعم أسعار السلع الأولية. ويجعل ضعف الدولار السلع المسعرة بالعملة الخضراء أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وكان برنت والخام الأمريكي كلاهما قد سجلا الأسبوع الماضي أكبر خسارة أسبوعية في حوالي شهر.

وما زالت سوق النفط تشهد شحا في المعروض. وكما كان متوقعا فإن رحلة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى السعودية لم تثمر عن أي تعهد من المنتج الرئيسي في منظمة أوبك بتعزيز إمدادات النفط.

ويريد بايدن من منتجي الخام الخليجيين أن يزيدوا الإنتاج للمساعدة في دفع أسعار النفط للانخفاض.

ومن ناحية أخرى، أعلنت شركة جازبروم التي تحتكر تصدير الغاز الروسي حالة القوة القاهرة بشأن إمدادات الغاز إلى أوروبا، بحسب رسالة اطلعت عليها وهو ما يحمل في طياته تصعيدا للصراع بين موسكو وأوروبا.

وزاد ذلك من الدعم لأسعار النفط لأن المتعاملين اعتبروا أن من المرجح أن يكون ذلك إشارة إلى إجراءات من روسيا لاستخدام الطاقة كسلاح.