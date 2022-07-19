مال وأعمال

الرئيس السيسي يهنئ منتخب اليد بالفوز بكأس الأمم الإفريقية

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر الرئيس السيسي يهنئ منتخب اليد بالفوز بكأس الأمم الإفريقية من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 19 يوليو 2022 10:08 صباحاً - دوت الخليج – هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي منتخب مصر لكرة اليد على الفوز بكأس الأمم الإفريقية للمرة الثامنة في تاريخه.

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وأشاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بـ”الأداء البطولي والرجولي لجميع أعضاء المنتخب طوال مراحل البطولة، وكذلك القيادة المميزة للجهاز الفني”.

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وأضاف أن منتخب مصر لكرة اليد بات “يسجل العديد من الإنجازات المتتالية للرياضة المصرية، ويسعد الجماهير المصرية بأدائه وعزيمته وفوزه فى مختلف المنافسات، حتى أصبح واحدا من كبار منتخبات العالم فى اللعبة”.

وحقق منتخب مصر البطولة بالفوز على منتخب كاب فيردي بنتيجة 37 – 25، في المبارة التي أقمت في صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر، بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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