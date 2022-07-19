وزيرة الدفاع الألمانية تؤكد العمل على دعم التعاون العسكري…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 19 يوليو 2022 09:11 صباحاً - دوت الخليج – استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم في برلين، كريستين لامبريشت، وزيرة الدفاع الألمانية.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكد اعتزاز مصر حكومةً وشعبا بالروابط الوثيقة التي تجمعها بألمانيا، والحرص على مواصلة تعزيزها على مختلف الأصعدة خلال الفترة المقبلة في إطار علاقة الشراكة بين البلدين، بما في ذلك المجال العسكري، في ضوء تعاظم التحديات الإقليمية، وعلى رأسها الإرهاب، والذي يستدعي ضرورة تضافر المساعي للدفع قدما بآليات مواجهة ذلك التحدي العابر للحدود على المستوى الدولي.

من جانبها، أعربت وزيرة الدفاع الألمانية عن تقدير بلادها لما تشهده العلاقات المصرية الألمانية مؤخراً من تنامي وازدهار.

وأكدت اهتمام ألمانيا بتعميق تلك العلاقات بما لها من تاريخ ممتد، كما أكدت العمل على دعم التعاون فى المجال العسكري والأمني في إطار علاقات التعاون المشترك بين البلدين، لاسيما فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب ومراقبة الحدود والهجرة غير الشرعية.

وأشادت بالجهود المصرية في استضافة أكثر من 6 ملايين لاجئ على أرض مصر، وتمتعهم بالحقوق الاساسية بجانب المواطنيين المصريين بالرغم مما يفرضه ذلك من أعباء ضخمة إضافية على الدولة.

وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إن اللقاء شهد تبادل وجهات النظر حول آخر المستجدات على صعيد عدد من القضايا الإقليمية، في الشرق الاوسط وشرق المتوسط.

وأوضح أن الجانبين توافقا على تعزيز التنسيق المتبادل في هذا الإطار في ضوء التحديات التي تتعرض لها منطقتا الشرق الأوسط وشرق المتوسط، والتي تمتد آثارها إلى خارج المنطقة، الأمر الذي يستدعي تكثيف التعاون بين البلدين من أجل التغلب عليها.