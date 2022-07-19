مال وأعمال

لجنة التجارة الأمريكية تلغي رسوما على واردات الأسمدة من…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر لجنة التجارة الأمريكية تلغي رسوما على واردات الأسمدة من… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 19 يوليو 2022 01:08 صباحاً - – ألغت لجنة التجارة الدولية الأمريكية يوم الاثنين رسوما باهظة لمكافحة الإغراق ومكافحة الدعم على سماد نترات الأمونيا من روسيا وترينيداد وتوباجو بعد أن توصلت إلى أن تلك الواردات لا تلحق ضررا بالمنتجين في الولايات المتحدة.

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وقد يساعد القرار في تخفيف نقص في المعروض وزيادات في أسعار الأسمدة أثارتهما حرب روسيا في أوكرانيا، وكلاهما مصدًر رئيسي للأسمدة.

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ويشير أيضا إلى تخفيف تجاري نادر لروسيا وسط عقوبات غربية مشددة وضغوط اقتصادية أخرى بسبب حربها في أوكرانيا التي مضى عليها حوالي خمسة أشهر.

وقالت وزارة التجارة الأمريكية إن الولايات المتحدة استوردت في 2021 ما قيمته 262.6 مليون دولار من سماد نترات الأمونيا من روسيا و231.1 مليون دولار من ترينيداد وتوباجو.

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ولو كانت اللجنة قد توصلت إلى أن منتجي الأسمدة الأمريكيين يتضررون من الواردات من روسيا وترينيداد وتوباجو، لظلت تلك الرسوم سارية لخمس سنوات.

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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