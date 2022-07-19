انت الان تتابع خبر. الأردن: استيراد 168 مليون دينار من اسرائيل في الثلث الأول من 2022 والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أفادت بيانات حكومية رسمية، أن الأردن استورد من إسرائيل ما قيمته 168 مليون دينار خلال الثلث الأول من العام الجاري، مقارنة مع 143 مليوناً في نفس الفترة خلال 2021، بارتفاع وصل إلى 17%.

وأظهرت البيانات التي نشرتها دائرة الإحصاءات العامة، أن قيمة صادرات الأردن لإسرائيل في الفترة ذاتها، بلغت 24.5 مليون دينار، مقارنة مع 13 مليون دينار العام الماضي.

وسجلت الصادرات الأردنية لـ”الكيان” ارتفاعا نسبته نحو 88% هذا العام.

تفصيلاً، بلغت قيمة صادرات الأردن لإسرائيل في نيسان (أبريل) من العام الحالي، 5 ملايين دينار فيما بلغت قيمة المستوردات من الأخيرة 41 مليون دينار.

أما في آذار (مارس) 2022، فقد صدّر الأردن لإسرائيل بقيمة 8 ملايين دينار، واستورد منها بقيمة 42 مليون دينار.

وبلغت قيمة صادرات الأردن لإسرائيل 6.3 – 5.5 مليون دينار لشهر شباط (فبراير) وكانون الثاني (يناير) 2022، على التوالي، أما المستوردات من إسرائيل خلال الفترة ذاتها، بلغت 36 و47 مليون دينار على التوالي.

يشار إلى أن أبرز مستوردات الأردن من إسرائيل كانت الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجهزة تسجيل وإذاعة الصوت والصور والمنتجات المعدنية ومنتجات الصناعات الكيماوية والمنتجات الزراعية.

فيما كانت أبرز صادرات الأردن إلى الكيان الخضراوات والفواكه، وفق بيانات دائرة الإحصاءات العامة للعام 2020.