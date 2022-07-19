انت الان تتابع خبر مدعومة بضعف الدولار.. اسعار النفط تواصل مكاسبها والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - مدعومة بضعف الدولار وشح الإمدادات واصلت أسعار النفط مكاسبها الاثنين، مما عوض المخاوف بشأن الركود واحتمال أن تؤدي إغلاقات واسعة النطاق في الصين لمكافحة كورونا إلى خفض الطلب مرة أخرى على الوقود.

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم سبتمبر أيلول عند التسوية.

69 سنتا أو 0.7% إلى 101.85 دولار للبرميل بحلول الساعة 0421 بتوقيت جرينتش بعد زيادة 2.1% الجمعة.

كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم أغسطس آب 27 سنتا، أو 0.3%، لتصل إلى 97.86 دولارا للبرميل، بعد ارتفاعها بنسبة 1.9% في الجلسة السابقة.

وتراجع الدولار الأميركي عن أعلى مستوياته في عدة سنوات الاثنين، مما أدى إلى دعم أسعار السلع التي تتراوح من الذهب إلى النفط. وضعف الدولار يجعل السلع المقومة بالدولار في متناول حاملي العملات الأخرى بشكل أكبر.

وفي الأسبوع الماضي، سجل برنت وغرب تكساس الوسيط أكبر انخفاض أسبوعي لهما في نحو شهر وسط مخاوف من ركود يضر بالطلب على النفط.

استمرت الفحوصات الجماعية للكشف عن الإصابة بكورونا في أجزاء من الصين هذا الأسبوع، مما أثار مخاوف بشأن الطلب على النفط في ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم.

ومع ذلك، ظلت إمدادات النفط شحيحة، مما يدعم الأسعار.

وكما هو متوقع، فشلت رحلة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى المملكة العربية السعودية في الحصول على أي تعهد من أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لزيادة المعروض من النفط. وساعد هذا التوقع بعدم وجود نفط إضافي على رفع الأسعار يوم الجمعة الماضي قبل محادثات بايدن مع ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان.

ويريد بايدن من منتجي النفط الخليجيين زيادة الإنتاج للمساعدة في تهدئة أسعار النفط المرتفعة وخفض التضخم.