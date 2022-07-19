انت الان تتابع خبر خصوصا المستوردة.. تراجع أسعار اللحوم الحمراء في المملكة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أكد رئيس جمعية مربي المواشي زعل الكواليت، خلال تصريحات صحفية، الاثنين، بدء الإنخفاض التدريجي على أسعار اللحوم الحمراء في المملكة.

ولفت الكواليت إلى أن تراجع مبيعات الأضاحي ستنعكس على الاسواق المحلية بتوافر المعروض خصوصا المستوردة والتي كانت معدة للأضاحي حيث لم يعد هنالك خيار سوى الذبح.

ولا ينكر أن انخفاض أسعار الأعلاف عالميا وانخفاض اليورو، بالإضافة إلى توفر المواشي في السوق جميعها ستسهم بانخفاض ملحوظ في اللحوم المستوردة وضعيف للحوم البلدية.

وأشار الكواليت إلى أن عملية تنويع مصادر الاستيراد من الخراف المستوردة كالروماني والإسباني والاسترالي والسوادني جيدة جدا هو ما سيعيد الأسعار لسابق عهدها بـ7 دنانير للكيلو الواحد للخراف الصغيرة والكبيرة بـ6.5 دينارا.

ولفت إلى أن سعر الخروف البلدي » القائم» انخفض نصف دينار للكليو الواحد ليباع بـ 4.5 دينار بدلا من 5 دنانير خلال فترة العيد.

وبين أن هناك عملية تصدير جيدة من الخراف البلدية للأسواق الخليجية؛ خاصة الصغيرة منها حيث تشهد قبولا وتميزا لدى المستهلك الخليجي، معتبرا ان التصدير من مصلحة المربي والدولة، إذ ان وضع مربي المواشي صعب بسبب الجفاف والاعتماد على الأعلاف.

وأشار إلى ان الأمر يعود للعرض والطلب والذي قد يتحكم في انخفاض الأسعاروقد تختلف من مكان لآخر؛ مؤكدا أن المستهلك سيلمس الانخفاض خلال الثلاثة أسابيع المقبلة.

وأوضح أن ضعف القدرة الشرائية وتوافر المعروض من المستورد سينافس اللحوم البلدية بالتالي سيؤدي إلى انخفاض أسعارها حتما.

ونبه إلى أن سوق المواشي شهد ركودا وصل إلى 50 بالمئة في العيد مقارنة مع العام الماضي والأعوام السابقة، بسبب ضعف القدرة الشرائية للمواطن.

وأشار الكواليت إلى أنه تم تزويد السوق بحوالي 700 ألف رأس من المواشي لسد احتياجات السوق في عيد الأضحى، لكن الإقبال على شراء الأضاحي لم يتجاوز 250 ألف رأس بأنواعه المختلفة والباقي فائض عن الحاجة.

ولا ينكر الكواليت أن الطلب على شراء الأضاحي لم يكن بنفس المستوى للعام الماضي نتيجة موجة الغلاء التي تعصف بمختلف السلع الغذائية والمحروقات وتفاقم الأعباء المعيشية وتراجع القدرة الشرائية؛ وهو ما يدفع بالمواطنين بتبديل الاولويات وانخفاض الطلب.