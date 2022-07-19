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نعرض لكم الان تفاصيل خبر الطاقة الدولية تدعو أوروبا لخفض استهلاكها من الغاز استعدادا… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 19 يوليو 2022 12:11 صباحاً - وكالات – دعت وكالة الطاقة الدولية، أوروبا لخفض استهلاكها من الغاز الطبيعي بشكل كبير خلال الأشهر القليلة المقبلة استعدادا لما قد يكون شتاء قاسيا وطويلا.
وأوضح رئيس وكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، أنه حتى إذا تمكنت أوروبا من ملء مخازن الغاز الخاصة بها بنسبة 90%، فلا يزال هناك خطر متزايد في حال قطعت روسيا إمدادات الغاز بالكامل.
من جهة أخرى، قال رئيس الجزائر إن بلاده ستوقع اتفاقا مع إيني وتوتال وأوكسيدنتال بقيمة 4 مليارات دولار لتزويد إيطاليا بكميات كبيرة من الغاز.
وعلى الجانب الآخر، وقع الاتحاد الأوروبي مذكرة تفاهم مع أذربيجان لمضاعفة وارداتها من الغاز الطبيعي لتصل إلى 20 مليار متر مكعب بحلول عام 2027.
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