نعرض لكم الان تفاصيل خبر متحدث الرئاسة: السيسي أكد استعداد مصر لتلبية احتياجات أوروبا… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 19 يوليو 2022 12:11 صباحاً - أ ش أ – قال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد خلال مباحثاته مع المستشار الألماني أولاف شولتز استعداد مصر لتلبية الاحتياجات الألمانية وأوروبا من الغاز من منطلق العلاقات الوطيدة بين البلدين، وكذلك من منطلق مساهمة مصر في المشاركة في حل ما يعترض العالم من أزمات.

وأوضح راضي، في مداخلة هاتفية لإذاعة “راديو مصر”، اليوم الاثنين، من برلين، إن السيسي والمستشار الألماني أولاف شولتز عقدا جلسة مغلقة، أعقبتها جلسة مباحثات موسعة شملت وفدي البلدين.

وأوضح أن المباحثات تناولت أزمتي الطاقة والغذاء وما أصاب العالم من تداعيات جراء الأزمة الروسية والأوكرانية.

وأشار إلى تطلع ألمانيا وأوروبا إلى التعاون مع مصر في مجال الغاز الطبيعي في ظل الاكتشافات المصرية خلال الأعوام الماضية، إضافة إلى رؤية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في إنشاء منتدى غاز المتوسط، الذي دشن قبل الأزمة، ليكشف عن رؤية ثاقبة للرئيس السيسي حول أهمية هذا الملف.

وأضاف السفير بسام راضي أن المباحثات تطرقت أيضا إلى المشروعات القومية الكبرى في مصر، لافتا إلى أن شركة “سيمنس” الألمانية جاءت على رأس الشركات الألمانية الكبرى العاملة في مصر، والتي وقعت مؤخرا عقد القطار الكهربائي السريع، الذي يعد الأطول في العالم بطول 2000 كم، وقبلها محطات الكهرباء، إضافة إلى التعاون مع الشركات الألمانية الأخرى في مشروعات المياه والزراعة وغيرها.

وتابع أن المباحثات تطرقت أيضا للتعاون في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر، حيث هناك اهتمام كبير من الجانب الألماني في التعاون طويل الأمد في هذا المجال.

وأشار السفير بسام راضي إلى أنه من المقرر أن يلتقي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع وزيرة الدفاع الألمانية، يليه عقد مائدة مستديرة مع مديري كبريات الشركات الألمانية العاملة في مصر؛ لتطوير استثماراتهم، كما سيلتقي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، غدا، عددا من المسؤولين الألمان على رأسهم وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك.

وشدد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية على حرص رؤساء وملوك الدول الصديقة إلى الاستماع لرؤية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حيال الملفات الإقليمية، إضافة إلى تطوير التعاون الثنائي.

وأكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي الحالية إلى ألمانيا تأتي في ظرف دقيق يمر به العالم في ظل أزمتي الطاقة والغذاء الناتجتين عن تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، وفي إطار امتداد العلاقات التاريخية بين مصر وألمانيا، كما أنها تكتسب أهمية خاصة كونها الزيارة الأولى للرئيس السيسي منذ تولي المستشار أولاف شولتز منصبه.

وشدد على الأهمية الكبيرة للتواصل مع الجانب الألماني على مستوى الرئاسة، خاصة في ظل الاحتفال هذا العام بمرور 70 عاما على تدشين العلاقات المصرية الألمانية.

وتطرق السفير بسام راضي إلى لقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، حيث جرى تبادل وجهات النظر بشأن كل القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك في الأوضاع في ليبيا وسوريا ولبنان والإرهاب وملف الهجرة غير الشرعية، والتعاون في مجالات الطاقة، إضافة إلى التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات الطاقة.

وأوضح أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي شارك أيضا صباح اليوم في الجلسة رفيعة المستوى لـ”حوار بيترسبرج للمناخ”، والتي تكتسب أهمية كبرى في ظل رئاسة مصر لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخى “كوب 27” في شرم الشيخ في نوفمبر القادم.

واستعرض الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رؤية مصر خلال رئاستها للقمة القادمة، حيث شدد على أن مصر عازمة على أن تكون القمة القادمة مرحلة الانتقال من التعهدات إلى التنفيذ، سواء بتخفيض الدول الكبرى لحدة الانبعاثات الضارة، إضافة إلى مساعدة الدول النامية على التكيف مع التغيرات المناخية.