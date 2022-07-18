انت الان تتابع خبر من طأطأ لسلام عليكم – التفاصيل الكاملة بخصوص بطاقة تليدا من بنك القاهرة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أطلق بنك القاهرة، بإصدار خدمة مصرفية جديدة، في جميع فروعه المنتشرة بكافة أنحاء جمهورية مصر العربية، حيث أنه قام بإصدار بطاقة جديدة تحمل أسم تيلدا نسبه إلي شركة بنفس الاسم متخصصة في تطوير التطبيقات المالية والتكنولوجية.

وأوضح بنك القاهرة أن هذه البطاقة تتماش مع خطة البنك المركزي المصري في تطبيق خطة الشمول المالي ونشر الوعي المصرفي بين كل فئات المجتمع.

مميززات بطاقة تليدا من بنك القاهرة: