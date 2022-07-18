انت الان تتابع خبر من طأطأ لسلام عليكم – التفاصيل الكاملة بخصوص بطاقة تليدا من بنك القاهرة والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - أطلق بنك القاهرة، بإصدار خدمة مصرفية جديدة، في جميع فروعه المنتشرة بكافة أنحاء جمهورية مصر العربية، حيث أنه قام بإصدار بطاقة جديدة تحمل أسم تيلدا نسبه إلي شركة بنفس الاسم متخصصة في تطوير التطبيقات المالية والتكنولوجية.
وأوضح بنك القاهرة أن هذه البطاقة تتماش مع خطة البنك المركزي المصري في تطبيق خطة الشمول المالي ونشر الوعي المصرفي بين كل فئات المجتمع.
مميززات بطاقة تليدا من بنك القاهرة:
وحدد البنك مجموعة من المميزات الخاصة بهذه البطاقة والتي تتمثل في :
1- أماكنية استخدامها في التسوق الإلكتروني ودفع المشتريات واستخدامها عبر الإنترنت وفي المتاجر
2.- أماكنية السحب عن طريق ماكينات الصراف الآلي داخل أو خارج مصر.
3- تحويل الأموال واستلامها.
4- الحصول على هذه البطاقة دون أن يكون لدى العملاء حسابا مصرفيا.
كيفية استخدام بطاقة تليدا من بنك القاهرة :
يتم استخدام البطاقة عن طريق ربطها على منصة شركة تيلدا الرقمية المتوفرة على هواتف المحمول الذكية