جازبروم الروسية تعلن توقف إمدادات الغاز في خط نورد ستريم 1

دبي - احمد فتحي في الاثنين 18 يوليو 2022 08:10 مساءً - العربية نت _ أعلنت شركة جازبروم الروسية توقف إمدادات الغاز في خط نورد ستريم 1 لأسباب خارجة عن إرادتها.

وقال متحدث باسم وزارة الاقتصاد الألمانية، إن التوربين الذي وصل من كندا، بهدف إرساله لاحقا إلى روسيا، من المفترض أن يتم استخدامه في خط نورد ستريم 1، ابتداء من شهر سبتمبر المقبل، ما يعني أن وصوله إلى روسيا أو عدم وصوله، لن يؤثر على مستوى إمدادات الغاز الحالية من نورد ستريم.

على صعيد متصل، أضاف المتحدث باسم وزارة الاقتصاد الألمانية، أن الحكومة على تواصل مع شركة Uniper المختصة باستيراد الغاز والتي تواجه تحديات مالية مقلقة، إثر ارتفاع الأسعار.

وكانت Uniper قد أعلنت اليوم أنها استخدمت كامل التسهيلات المقدمة من بنك KfW الحكومي وقيمتها مليارا يورو، مؤكدة صعوبة تقدير المدة التي سيكفي فيها هذا المبلغ لتغطية احتياجات الشركة.