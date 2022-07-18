قطاع الأعمال: تحويل مصنع غزل مغلق بالفيوم إلى مجمع للملابس…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 18 يوليو 2022 08:10 مساءً - رنا ممدوح­_ ترعى وزارة قطاع الأعمال العام ، مشروعًا لتحويل مصنع غزل في الفيوم مغلق منذ عدة سنوات إلى مجمع مكون من 14 ورشة لإنتاج الملابس الجاهزة.

ويقام المجمع على مساحة 21 ألف متر بتكلفة تطوير 80 مليون جنيه، ومن المقرر أن يكون جاهزًا للتشغيل قبل أول نوفمبر 2022.

ويهدف المشروع إلى تشغيل حوالي 3000 عامل أغلبهم من الفتيات والسيدات، لتتولى تنفيذه مؤسسة النداء في إطار برنامج “فرصة” للتمكين الاقتصادي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي.

وقامت وزارة قطاع الأعمال العام، بالتنسيق مع فاضل مرزوق أحد أهم رجال الأعمال في صناعة الملابس الجاهزة لعمل التصميمات الهندسية للمجمع، والذي سيبدأ عمله بالتشغيل لصالح مجموعة من مصدري الملابس الجاهزة والمنسوجات.

وتنوي وزارة قطاع الأعمال العام تكرار هذا النموذج في مساحات غير مستغلة في مصانع شركاتها التابعة، وأبرزها مساحة غير مستغلة تابعة لشركة “مصر حلوان للغزل والنسيج” بخلاف التطوير الجاري تنفيذه بالشركة ضمن مشروع تطوير قطاع الغزل والنسيج في الشركات التابعة للوزارة.