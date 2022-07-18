مال وأعمال

الميزانية العامة التركية تسجل عجزا قياسيا بنحو 1.77 مليار…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر الميزانية العامة التركية تسجل عجزا قياسيا بنحو 1.77 مليار… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الاثنين 18 يوليو 2022 07:12 مساءً - _ أظهرت الميزانية العامة للحكومة المركزية التركية عجزا قدره 31 مليار ليرة “1.77 مليار دولار” في يونيو وفقاً لبيانات وزارة الخزانة والمالية، بعجز أولي 18.3 مليار ليرة.

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وفي النصف الأول من العام سجلت الميزانية العامة فائضاً قدره 93.6 مليار ليرة. وبلغ الفائض الأولي 228.2 مليار ليرة.

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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