نعرض لكم الان تفاصيل خبر الميزانية العامة التركية تسجل عجزا قياسيا بنحو 1.77 مليار… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 18 يوليو 2022 07:12 مساءً - _ أظهرت الميزانية العامة للحكومة المركزية التركية عجزا قدره 31 مليار ليرة “1.77 مليار دولار” في يونيو وفقاً لبيانات وزارة الخزانة والمالية، بعجز أولي 18.3 مليار ليرة. وفي النصف الأول من العام سجلت الميزانية العامة فائضاً قدره 93.6 مليار ليرة. وبلغ الفائض الأولي 228.2 مليار ليرة.

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