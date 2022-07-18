مال وأعمال

إسبانيا تدرس فرض ضريبة بنسبة 5% على جميع الرسوم المصرفية…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر إسبانيا تدرس فرض ضريبة بنسبة 5% على جميع الرسوم المصرفية… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الاثنين 18 يوليو 2022 06:11 مساءً - وكالات  _ قالت مصادر مطلعة اليوم الإثنين إن إسبانيا تدرس فرض ضريبة بنسبة 5% على جميع الرسوم المصرفية والفوائد.

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وذكرت بلومبرج أن الحكومة تدرس أيضا خيارات أخرى.

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ومازال يتعين على الحكومة مناقشة الضريبة، التي سوف يتم تطبيقها أيضا على الشركات التي تتجاوز مبيعاتها أكثر من مليار يورو، مع الشريك الأصغر في الائتلاف الحكومي حزب بوديموس.

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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