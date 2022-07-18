السيسي يستقبل رئيس شركة لورسن الألمانية للصناعات البحرية

دبي - احمد فتحي في الاثنين 18 يوليو 2022 03:11 مساءً - دوت الخليج – استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم في برلين، بيتر لورسن، مالك ورئيس مجلس إدارة شركة لورسن الألمانية العالمية للصناعات البحرية، وذلك بحضور الفريق أحمد خالد قائد القيادة الاستراتيجية والمشرف على التصنيع العسكري، والسفير المصري في برلين خالد جلال.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي بأن اللقاء شهد متابعة أطر التعاون بين الجانب المصري والشركة الألمانية التي تمتلك “خبرات عميقة في مجال الصناعات البحرية وتطوير الترسانات” إلى جانب برامج تدريب العمالة الفنية ورفع قدرات الكوادر المصرية في تلك المجالات طبقا للمواصفات القياسية العالمية بالتعاون مع إحدى أكبر قلاع السفن على مستوى العالم.

وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال اللقاء، الأهمية التي توليها مصر للتعاون مع الشركة الألمانية؛ بالنظر إلى “السمعة المهنية العالمية التي تتمتع بها في مجال الصناعات البحرية”.

ومن جانبه، عبر رئيس مجلس إدارة شركة لورسن باعتزازه بمسيرة التعاون المشترك مع مصر في مجالات عمل الشركة فضلا عن الفرص الواعدة للاستثمار المباشر في مصر، خاصةً مع التطور الشامل الذى نفذته الدولة في قطاعات البنية التحتية خلال السنوات الماضية.