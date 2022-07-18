انت الان تتابع خبر أسعار الأسماك اليوم الأثنين 18 يوليو 2022: المكرونة أقل من 80 جنيه والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شهدت أسعار الأسماك اليوم الأثنين الموافق الثامن عشر من شهر يوليو من عام 2022 حالة من الانخفاض نسبي في سوق العبور، حيث لم تخلف عن أسعار أمس الأحد بشكل كبير.

أسعار الأسماك اليوم الأثنين 18 يوليو 2022:

1- وصل سعر كيلو السمك البلطي إلي 33جنيهاً فقط.

2- وصل سعر كيلو السمك الفيليه إلي 160 جنيها.

3- وصل سعر كيلو السمك المكرونة السويسي إلي 76 جنيهاً.

4- وصل سعر كيلو السمك السبيط والكاليماري إلي 200 جنيهاً.

5- وصل سعر كيلو السمك الكابوريا إلي 70 جنيهاً.

6- وصل سعر كيلو السمك الجمبري إلي 150 جنيهاً.

7- وصل سعر كيلو السمك البوري إلي 94 جنيها .

وتشير التوقعات أن تعاود أسعار الأسماك إلي الارتفاع مرة اخري في أول الأسبوع الحالي.