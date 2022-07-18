انت الان تتابع خبر أسعار اللحوم اليوم الأثنين 18 يوليو 2022: الكندوز بـ155 جنيهاً والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أسعار اللحوم كانت من الكلمات الأكثر تدولاً اليوم الأثنين الثامن عشر من يوليو 2022 ، حيث يسعي الكثير من المواطنين معرفة أسعار اللحوم اليوم خاصة بعد ارتفاعها خلال الأيام الماضية بسبب تزايد الاقبال على شرائها،

أسعار اللحوم اليوم الأثنين 18 يوليو 2022:

1- سعر كيلو اللحمة الكندوز 155 جنيهاً

2- سعر كيلو اللحمة البقري البلدي 190جنيها.

3- سعر كيلو اللحمة الجملي 150 جنيها.

4- سعر كيلو اللحمة الضأن 195 جنيه

5- سعر كيلو اللحمة المفرومة 185 جنيها

6- سعر كيلو اللحمة كباب الحلة 195 جنيها

7- سعر كيلو اللحمة البتلو 195 جنيه.

8- سعر كيلو الكبدة 180 جنيها

أسعار اللحوم في منافذ وزارة الداخلية:

1- سعر كيلو اللحمة الكندوز 90 جنيهًا .

2- سعر كيلو اللحمة المفرومة 85 جنيهًا للكيلو.

3- سعر كيلو اللحمة السوداني المجمد 80 جنيهًا للكيلو.

4- سعر كيلو الكبدة المجمدة 70 جنيهًا للكيلو.

أسعار اللحوم في المجمعات الاستهلاكية اليوم :

1- سعر كيلو اللحمة الضأن المجمد 75 جنيهًا

2- سعر كيلو اللحمة البرازيلي المجمد 90 جنيهًا.

3- سعر كيلو اللحمة البرازيلي المجمد المفروم 90 جنيهًا

4- سعر كيلو اللحمة اللحو الضاني 100 جنيهاً.