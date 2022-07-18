انت الان تتابع خبر أسعار الذهب اليوم الأثنين – الأصفر خلاص ادفن والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - استقر أسعار الذهب اليوم الأثنين في بداية التعاملات الصباحية، حيث سجل عيار 21 ووهو الاكبر بيعا 990 جنيها للجرام الواحد، لاسيما وأنه تسود السوق المحلي حالة من عدم الاستقرار في عملية الشراء، بسبب التذبذب الذي سعر الذهب عالميًا منذ بداية حرب روسيا على أوكرانيا منذ أكثر من 4 أشهر.

أسعار الذهب اليوم في مصر:

عيار 14 سجل 650 جنيهًا للجرام.

عيار 18 سجل 895 جنيهًا للجرام.

عيار 21 سجل 990 جينها للجرام.

عيار 24 سجل 1170 جينها للجرام.

سعر الجنيه الذهب:

سجل سعر الجينه الذهب وزن 8 جرامات نحو 7800جنيه.

أسعار الذهب اليوم عالميًا:

وصل سعر الذهب عالمياً إلي 1854 دولارًا للأوقية وذلك بسبب انخفاض سعر الدولار، لاسيما وأن الدولار والذهب يسريان في اتجاهين عكس بعضه