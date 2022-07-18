مال وأعمال

روسيا تزيد حصة صادراتها من زيت وبذور دوار الشمس

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر روسيا تزيد حصة صادراتها من زيت وبذور دوار الشمس من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الاثنين 18 يوليو 2022 12:11 مساءً - وكالات – أعلنت الحكومة الروسية أنها زادت حصة صادراتها من زيت وبذور دوار الشمس، مشيرة إلى وجود إمدادات محلية كافية.

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وكانت روسيا قد حظرت تصدير بذور دوار الشمس منذ نهاية مارس حتى نهاية أغسطس، وفرضت حصة على تصدير زيت دوار الشمس لتجنب نقص المعروض في البلاد وتخفيف الضغوط على الأسعار محليا.

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وقالت الحكومة اليوم الأحد إن حصة تصدير زيت دوار الشمس تم رفعها بمقدار 400 ألف طن على الحد الأقصى السابق للتصدير البالغ 1.5 مليون طن، في حين رفعت حصة تصدير بذور دوار الشمس بمقدار 150 ألف طن وكانت تبلغ من قبل 700 ألف طن.

وستظل القيود مفروضة حتى يوم 31 أغسطس.

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وقالت الحكومة إن قرار تخفيف القيود على الصادرات جاء بسبب توافر الإمدادات الكافية في السوق المحلية، وأضافت أن المنتجين سيستفيدون من زيادة الصادرات.

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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